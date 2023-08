Allianz Stadium, l’arrivo dei pullman di Juventus e Juventus Next Gen per l’amichevole in famiglia – VIDEO

(Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Juventus e Juventus Next Gen si ritrovano oggi all’Allianz Stadium per l’amichevole in famiglia che celebra i 100 anni della prima presidenza Agnelli. Ecco l’arrivo dei pullman delle due squadre. LA DIRETTA DELL’EVENTO

Ore 17.18 – Anche la prima squadra di mister Allegri è arrivata allo Stadium.

Prima la #NextGen, ora la prima squadra. Arrivati i due pullman della #Juventus allo Stadium pic.twitter.com/v0mbWguO6T — JuventusNews24.com (@junews24com) August 9, 2023

Ore 17.12 – L’arrivo del pullman della Next Gen allo Stadium.

