Allenamento Juve aperto all’Allianz Stadium: tutti gli aggiornamenti del test in famiglia Juventus A-Juventus B

(inviato all’Allianz Stadium) – Alle 18.30 si aprono le porte dell’Allianz Stadium per tifosi e media, che oggi assistono da vicino, sulle tribune dello stadio, all’allenamento della Juve di Massimiliano Allegri. Juventusnews24 segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti.

Ore 16.40 – La Juve celebra il ritorno all’Allianz Stadium per la prima della nuova stagione.

Si riaprono le porte di casa pic.twitter.com/NDwhW9AmQl — JuventusFC (@juventusfc) August 9, 2023

Ore 16.30 – In avanti, con l’ormai intoccabile Chiesa nel ruolo di seconda punta, dovrebbe esserci Moise Kean.

Wednesday night action at the Allianz Watch tonight’s training match between Juventus Black and Juventus White, LIVE on our YouTube Channel from 18:30 CEST *Available outside of Italy only — JuventusFC (@juventusfcen) August 9, 2023

Ore 16.00 – Sulle due fasce Kostic e il neo acquisto Weah, con il rientrante Rabiot e McKennie ai lati di Locatelli.

Ore 15.30 – In difesa il trio formato da Gatti, Bremer e Danilo davanti a Szczesny. Ancora indisponibile invece Perin.

Ore 15.00 – Anche quest’oggi la Juventus di Allegri dovrebbe schierarsi con il solito modulo 3-5-2 che abbiamo visto anche nella tournée americana.

Ore 14.30 – La Juventus festeggia in famiglia il centenario della prima presidenza della famiglia Agnelli ed, eccezionalmente, ha deciso di spostarsi da Villar Perosa allo Stadium, dove sono attesi circa 24mila tifosi.

Ore 11.45 – Questo il comunicato della Juventus che spiega l’evento odierno: «Ripartiamo insieme. Letteralmente. La stagione 2023/2024 è quella che segna un anniversario importante per la nostra storia: il 24 luglio sarà, infatti, il giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, in carica proprio a partire dal 24 luglio 1923. Quel giorno sarà un’occasione da vivere insieme, attraverso i nostri canali digitali, ma non vi sveliamo nulla ora: appuntamento lunedì 24 luglio su sito e social bianconeri! Dal digitale, al fisico: questo avvio di stagione sarà costellato di una serie di attività, pensate per vivere le prime battute della nuova annata fianco a fianco, all’insegna del tifo, delle emozioni e dell’inclusività. Appunto, insieme. Prima data da cerchiare in rosso sul calendario il 9 agosto 2023, giorno in cui le porte dell’Allianz Stadium si apriranno a tutti gratuitamente per assistere a un allenamento della Prima Squadra. Un momento speciale, nella nostra casa, per sentirsi più vicini che mai e darci la carica per il via della nuova stagione; nei prossimi giorni vi spiegheremo nel dettaglio le modalità per accreditarvi. Non si tratterà, come anticipato, di un evento isolato. I tifosi, avranno a disposizione una serie di eventi per respirare questo nuovo inizio: allenamenti aperti, giornate speciali allo Juventus Museum e attività negli Juventus Store, esperienze all’Allianz Stadium, Meet&Greet. Insomma, le occasioni saranno tantissime. Questo periodo speciale culminerà in un grande evento spettacolare in autunno a Torino, punto d’arrivo di un percorso fatto di condivisione rivolto a tutti i tifosi che vorranno partecipare. Ricominciamo vicini, perché il modo migliore di affrontare le sfide che ci aspettano è solo uno: essere insieme. Stronger, together».

