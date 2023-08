Massimo Marianella ha detto la sua sulla trattativa tra Juventus e Chelsea per Lukaku, che include lo scambio con Vlahovic

Ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella si esprime così sulla trattativa di mercato tra Juventus e Chelsea per Romelu Lukaku. Le parole.

LUKAKU- «Il Chelsea non sente Lukaku parte del gruppo, penso che quella con la Juve per Vlahovic sarà una trattativa che andrà avanti. Il fatto che però Vlahovic sia andato a Monaco di Baviera per dei controlli medici mi fa pensare che anche al Bayern serva un attaccante»

