Il nome del Papu Gomez era stato accostato all’Inter nelle ultime settimane. L’agente Giuseppe Riso fa chiarezza sul futuro dell’argentino

Intervistato da Tag24, l’agente Giuseppe Riso parla del futuro di Papu Gomez ed allontana le voci che lo avevano accostato all’Inter e all’Italia.

LE PAROLE – «Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto».

