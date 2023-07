Marcel Schäfer, direttore sportivo del Wolfsburg, ha aperto alla possibilità di un arrivo di Robin Gosens dall’Inter

Il direttore sportivo del Wolfsburg, Marcel Schäfer, non nasconde l’interesse del club tedesco per Robin Gosens, in uscita dall’Inter. Queste le sue parole riportate da sportbuzzer.de.

LE PAROLE –: «Non è un segreto che abbiamo un solo giocatore nella posizione di terzino sinistro, Nicolas Cozza. Naturalmente ci stiamo guardando intorno e speriamo di trovare una buona soluzione in termini di sport e affari. Però sono convinto che possiamo ovviare a questa mancanza anche con giocatore attualmente in rosa».

L’articolo Gosens al Wolfsburg? Parla il ds: «Speriamo di trovare una buona soluzione» proviene da Inter News 24.

