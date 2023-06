L’esterno dell’Inter, Robin Gosens, strizza l’occhio allo Schalke 04. Queste le sue dichiarazioni su un possibile ritorno in Germania

Robin Gosens, in uscita dall’Inter, potrebbe andare a giocare allo Schalke 04. Su di lui c’è l’interesse di alcuni club tedeschi. Il calciatore, anche se di nazionalità tedesca, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio in Olanda, prima di approdare in Italia con l’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di express.de.

SULLO SCHALKE 04 –: «È sempre stato il mio club, nella mia città tutti tifano per lo Schalke. Se mai finissi lì si chiuderebbe il cerchio».

DOPO LA LAUREA IN PSICOLOGIA, IL MASTER –: «Lo farò perché sogno di aprire uno studio tutto mio dopo la carriera da calciatore. Voglio curare le persone che potrebbero avere problemi di depressioni o altri problemi mentali. Quindi mi servono master e specializzazione. Io psicologo della Nazionale? Certo si può chiedere uno a uno ai giocatori perché non si sentono bene. Ovviamente non puoi farlo con tutti perché ci sono calciatori più aperti e altri meno, ogni persona è diversa e può non sentirsi a suo agio. Ma se posso aiutare, sono felice di provare. Nel calcio sei sempre giudicato e molto rapidamente se giochi male o se hai qualche settimana difficile. Ma manca una visione più profonda della vita, compresa quella della vita fuori dal calcio».

L’articolo Gosens apre all’ipotesi Schalke 04: «Se finissi lì si chiuderebbe un cerchio» proviene da Inter News 24.

