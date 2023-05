Robin Gosens sul suo profilo Linkedin commenta la vittoria dell’Inter nella semifinale d’andata di Champions League col Milan

Su Linkedin, ecco cosa scrive Robin Gosens sulla semifinale d’andata di Champions League vinta dall’Inter contro il Milan:

MILAN INTER- Se qualcuno mi avesse detto, qualche anno fa, che avrei giocato una semifinale di Champions League, probabilmente non gli avrei creduto. Grazie all’Inter per averlo reso possibile e grazie ai suoi tifosi per questa notte magica. Tutto è possibile ora!

L’articolo Gosens: «Grazie Inter, non mi sarei mai aspettato di…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG