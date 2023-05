Il tecnico sta costruendo passo dopo passo un incredibile ed impronosticabile finale di stagione per la sua squadra.

L’Inter vince anche contro il Milan e tutti i critici di Simone Inzaghi tacciono: impossibile predire come andrà a finire la stagione e quindi chi siederà sulla panchina nerazzurra nella prossima stagione.

Il Corriere della Sera prova a fare il punto dopo la grandissima prestazione di ieri sera: se al ritorno non ci saranno ribaltoni è difficile che l’Inter cambi allenatore a meno che non sia proprio lo stesso tecnico ad andar via per le troppe critiche ricevute fino a solo qualche settimana fa. L’ex Lazio sta sbagliando pochissimo in questo finale di stagione e l’unico obiettivo realmente sfumato è il campionato dove tra l’altro è a rischio anche l’obiettivo minimo del quarto posto. In Champions League però il cammino dell’Inter è stato molto al di sopra delle aspettative: il futuro del tecnico verrà stabilito a fine stagione.

L’articolo Inzaghi: la riconferma non è più una chimera proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG