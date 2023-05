L’opinionista Paolo Condò ha espresso il suo parere non solo sul derby di ieri ma anche sugli altri derby di questa stagione.

Paolo Condò a Sky Sport ha analizzato così quanto accade ormai da tempo negli scontri tra Milan ed Inter. “L’Inter chiama Istanbul, prenota ma non paga ancora le camere. In 4 mesi è il terzo derby vinto dall’Inter. Non è un episodio, ma una tendenza accentuata nel 2023. Primo tempo assolutamente interista, c’è una perseveranza in questi derby da parte dell’Inter”.

Lautaro Martinez

“Se vogliamo dare una speranza al Milan, dei sei tempi giocati contro l’Inter nel 2023 il migliore è stato il secondo di oggi (ieri, ndr). La notizia del contratto di Leao può dare una frustata al Milan, se accoppiata alla sua presenza può dare benzina nel serbatoio che oggi mi è sembrato un po’ vuoto. Alla fine si torna sempre lì: al modestissimo apporto dato dalla panchina del Milan. Se tre primi tempi vanno allo stesso modo vuol dire che i giocatori dell’Inter sono più forti”.

