Il Giornale scrive di come l’Inter abbia approcciato all’euroderby col Milan nel migliore dei modi, già dalla vigilia

Come riporta Il Giornale, l’Inter scesa in campo ieri sera nella semifinale d’andata di Champions League col Milan ha disputato una gara perfetta.

Primo tempo d’assalto e secondo tempo di gestione: si era capito già dallo sguardo di Inzaghi alla vigilia che i nerazzurri avrebbero trionfato.

MILAN INTER- Si era capito dallo sguardo di Simone Inzaghi, alla vigilia. Occhi feroci a difendere il suo lavoro, la sua squadra. Non c’era per nulla aria di fallimento dalle parti della Pinetina. È bastato un quarto d’ora per capire che l’Euroderby era solo Inter, mentre per il Milan era un neuroderby. Perso nella testa ancora prima di giocare.

FINALE A ISTANBUL?– Ora Istanbul è a un passo che sarebbe stato una formalità da compiere se fosse arrivato il terzo gol tra errorracci (Dzeko) e pali (Calhanoglu). Il grande ex della sfida che avrebbe fatto comodo al Milan, così come, vista la ballerina difesa rossonera, Darmian e Acerbi, il primo cresciuto a Milanello e l’altro passato da quelle parti. E se ci fosse bisogno di un’ulteriore spiegazione della differenza diventata superiorità dell’Inter, basta dare un’occhiata ai cambi. Senza dimenticare che il Milan ha avuto un approccio identico al derby di supercoppa di Riad.

INTER MILAN, RITORNO- In sei giorni Pioli dovrà ritrovare tutto quello che non ha avuto ieri. Inzaghi dovrà solo evitare raptus da pazza Inter perché il 10 giugno diventi la notte più importante della sua carriera. Il primo atto dice che il terzo euroderby può scrivere un’altra storia.

L’articolo Il Giornale- Inter, si era capito tutto dallo sguardo di Inzaghi proviene da Inter News 24.

