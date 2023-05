L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio fa il punto sulle possibili prossime mosse dei nerazzurri sul mercato.

L’Inter al momento è focalizzata sul campo ma il mercato non dorme mai: Gianluca Di Marzio a Sky Sport ha chiarito le possibili strategie del club nerazzurro in vista della prossima stagione. “Onana L’Inter non si siede per meno di 50 milioni ed è arrivato a parametro 0″.

Andre’ Onana

“Lautaro rimane sicuramente in nerazzurro mentre girerà molto attorno a Lukaku. Se il club rinnoverà o meno questo prestito. Non dovesse restare, servirà un attaccante come potrebbe essere Retegui. Il vero puro interrogativo dell’Inter sarà dunque in attacco”. Sull’attaccante italo-argentino l’Inter si è mossa prima di tutti ma ormai c’è tantissima concorrenza.

L’articolo Di Marzio: “Lautaro resterà sicuramente mentre su Onana l’Inter non si siede per meno di 50 milioni” proviene da Notizie Inter.

