Alessandro Antonello ha parlato della vittoria dell’Inter nella gara d’andata della semifinale di Champions League col Milan

A margine dell’evento Il Foglio Sportivo 2023, l’ad area corporate dell’Inter Alessandro Antonello torna sul successo conseguito a San Siro ieri sera dai nerazzurri nell’euroderby d’andata col Milan. Qualche parola poi sul presidente Zhang e sul futuro di Inzaghi:

MILAN INTER- Siamo orgogliosi della serata di ieri sera, al di là del risultato è stato un grandissimo spot per il calcio italiano. Il risultato è stato positivo, ma rimaniamo concentrati in vista del ritorno. I ragazzi hanno dato lustro alle loro capacità, sono stati molto concreti con una performance importante che ci dà buone speranze in vista del ritorno

ZHANG– È che la società ha svolto un lavoro importante, ha riposizionato il club in maniera importante sia a livello sportivo che aziendale. Sull’Inter possono esserci interessi, è una cosa su cui Suning dovrà fare scelte: qualsiasi cosa succederà, sarà sempre nel migliore interesse del club

INZAGHI– Oggi penso che sia inopportuno, la stagione è importante e l’unico rammarico è aver rinunciato presto al campionato. Essere in semifinale di Champions rappresenta un grande risultato sportivo

