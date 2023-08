Robin Gosens potrebbe dire a breve addio all’Inter. L’esterno ex Atalanta è vicino al trasferimento all’Union Berlino

Robin Gosens sembrerebbe essere vicino a lasciare l’Inter. Sulle sue tracce c’erano alcuni club inglesi e tedeschi. Tra di essi, a tornare prepotentemente alla carica per acquistare l’ex calciatore dell’Atalanta è l’Union Berlino.

Come riferisce Sky Sport, il club tedesco si avvicina alle richieste dei nerazzurri, offrendo 15 milioni di euro più bonus. Qualora si sbloccasse l’affare, il club nerazzurro andrebbe con decisione su Carlos Augusto. A tal proposito c’è una novità. Il Monza, infatti, dovrebbe corrispondere un’importante cifra della sua cessione al Corinthians per via della clausola sulla futura rivendita del 60% inserita al momento dell’acquisto del calciatore da parte del club brianzolo.

L’articolo Gosens Inter, accordo vicino con l’Union Berlino: spunta una clausola sulla rivendita proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG