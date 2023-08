L’ex calciatore Dario Hubner si è espresso così sugli attaccanti dell’Inter: Thuram, Lautaro e la trattativa per Arnautovic

Intervistato da Tuttosport, l’ex calciatore Dario Hubner ha detto la sua su come è cambiato l’attacco dell’Inter. Questo il suo pensiero su Lautaro, Thuram, Arnautovic e non solo.

ATTACCO INTER – «Thuram è forte. A me piace. Al fianco di Lautaro lo vedo bene. Se poi la società riuscisse ad acquistare anche Arnautovic sarebbe un’altra punta perfetta nello scacchiere nerazzurro».

SCAMACCA ALL’ATALANTA? – «Buona scelta. Adesso sta al ragazzo. Puntiamo molto su di lui anche per la Nazionale, ma ha alle spalle solo un campionato di A fatto bene al Sassuolo e deve dimostrare il suo valore se vuole diventare il centravanti titolare con Mancini. A Bergamo può giocare senza troppe pressioni. Farà l’Europa League, lotterà per entrare nelle prime 4, ma non è in una piazza dove media e tifoseria si aspettano sempre il massimo quindi può migliorare in serenità e avere il tempo di sbagliare qualcosa. Gasperini, allenatore propositivo, per uno così è il top».

SCAMBIO LUKAKU-VLAHOVIC? – «Vlahovic tutta la vita. Io questo scambio non lo farei mai. Non perché non stimi Lukaku, che potenzialmente può essere anche più decisivo, ma al di là dell’età che parla a favore del serbo, Dusan ha ancora ampi margini di miglioramento e tra uno o due anni può essere ancora più forte e valere di più».

L’articolo Hubner: «Thuram lo vedo bene con Lautaro. Su Arnautovic e Lukaku dico…» proviene da Inter News 24.

