I dirigenti nerazzurri stanno trovando davvero tante difficoltà nel mettere a segno gli ultimi due colpi necessari ad ultimare la rosa.

L’Inter al momento ha due lacune, una in difesa ed una in attacco, rispettivamente i posti lasciati vacanti da Skriniar e Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport il budget totale è di 25-30 milioni per cui uno dei 2 colpi dovrà essere low cost; i dirigenti starebbero decidendo di investire meno sulla punta.

Ausilio Marotta Antonello

In quest’ottica si può spiegare l’attenzione vero Marko Arnautovic del Bologna. La rosea però ritiene che anche Eric Choupo-Moting del Bayern Monaco possa essere un obiettivo serio: il camerunese ha 34 anni come l’austriaco ed è destinato ad un ruolo di riserva di Kane, costa sui 10 milioni ma ha più esperienza europea del rossoblù.

