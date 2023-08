Come rende noto l’esperto di mercato Fabrizio Romano su Twitter, Robin Gosens è in dirittura d’arrivo all’Union Berlin. Sull’ex giocatore dell’Inter scrive:

Union Berlin have sealed Robin Gosens deal with Inter — done and completed, as expected #Bundesliga

Gosens will travel to Germany as he’ll undergo medical tests and sign long term deal on Tuesday. pic.twitter.com/Y1f1q5sKxe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023