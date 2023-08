Orazio Accomando come un fulmine a ciel sereno parla della trattativa dell’Inter per Samardzic, con tutt’altro che buone notizie

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, si esprime su Lazar Samardzic e l’Inter, ad oggi molto distanti. Ecco le parole su twitter:

#Udinese in queste ore proverà a mediare per ricucire lo strappo #Inter-entourage #Samardzic. Oggi l’operazione è quasi definitivamente tramontata. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a sabato sera. Il giocatore ha ribadito al club di appartenenza di volere l’Inter, ma i… — Orazio Accomando (@OAccomando91) August 14, 2023

LE PAROLE- Udinese in queste ore proverà a mediare per ricucire lo strappo Inter-entourage Samardzic. Oggi l’operazione è quasi definitivamente tramontata. Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a sabato sera. Il giocatore ha ribadito al club di appartenenza di volere l’Inter, ma i nerazzurri non hanno gradito – come detto – la gestione della trattativa del suo entourage. I friulani sperano di poter comunque portare a termine l’affare Fabbian.

