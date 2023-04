Ecco come sarà disposta la fascia nerazzurra alla vigilia di Inter Monza tra squalifiche e turnover decisivo tra campionato e Champions

Tra squalifiche e turni per rifiatare, l’Inter si prepara ad affrontare il Monza in quel di San Siro: presentando delle novità molto interessanti soprattutto sulle fasce laterali.

Secondo quanto riportato da TMW, il favorito sulla sinistra è Robin Gosens per far rifiatare Federico Dimarco. Non un problema per i nerazzurri viste le ultime prestazioni del tedesco sulla fascia.

L’articolo Gosens, possibile posto da titolare in vista di Inter-Monza proviene da Inter News 24.

