L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti di José Mourinho

L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti tramite 90.com ha voluto parlare del primo incontro avvenuto con Mourinho per proporgli nel 2008 la panchina dell’Inter.

LE PAROLE – «Il primo incontro con Mourinho non è stato in Italia. Era per conoscerlo e se devo essere sincero ho avuto un’ottima impressione perché era molto attivo, attento, molto preciso in quello che prospettava, ciò non toglie che era molto emozionato».

