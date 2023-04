La situazione attuale del centrocampista dell’Inter Calhanoglu alla vigilia della sfida casalinga contro il Monza

Come sottolineato da TMW, il centrocampista dell’Inter Calhanoglu potrebbe essere convocato per la partita contro il Monza, ma quante possibilità ci sono di rivederlo dal primo minuto?

Simone Inzaghi non vuole rischiare e pensa di far svolgere al turco soltanto qualche minuto nella ripresa per tenerlo fresco contro il Benfica in Champions League. Si attendono aggiornamenti.

L’articolo Inter-Monza, è pronto Calhanoglu? La situazione proviene da Inter News 24.

