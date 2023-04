Tra poco comincerà il match tra l’Empoli e la Cremonese stasera. Verrà utilizzato a pieno regime l’attaccante scuola Inter Satriano?

Nonostante le premesse della vigilia, l’attaccante scuola Inter Satriano è stato messo in panchina per Cremonese-Empoli per la seconda volta di fila dopo Lecce. Ecco le formazioni ufficiali.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili, Vasquez, Valeri; Pickel, Galdames, Meité; Castagnetti; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

Empoli (4-4-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All. Zanetti.

