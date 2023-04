Il giornalista e telecronista è intervenuto a Sky Sport 24, dove si è espresso sul confronto tra Onana e Maignan. Il suo pensiero

Maurizio Compagnoni si è espresso in questo modo sul paragone tra Onana e Maignan:

“Non è al livello di Maignan, è molto forte con delle qualità fisiche straordinarie. Tecnicamente non è straordinario, non è un portiere che sempre blocca il pallone. Però è stato grande protagonista dell’Inter in questa Champions League. Non solo martedì col Benfica, ma soprattutto a Porto neutralizzando gli attaccanti lusitani”.

