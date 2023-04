L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi si è espresso sulla stagione complicata di Lukaku all’Inter

Tacchinardi ha commentato così la stagione per Lukaku:

“Lukaku? Io penso che in una squadra sia fondamentale l’empatia tra allenatore e giocatori. Vai nel fuoco per il tuo allenatore che ti da qualcosa di diverso. Io penso che il belga sia quello con Antonio che sa tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. Viveva per Conte, sarebbe andato nel fuoco per Conte. Magari con altri allenatori no: adesso stiamo vedendo un calciatore che è al 50% rispetto a quello che era con Antonio“.

L’articolo Tacchinardi: «Lukaku si sarebbe tuffato nel fuoco per Conte. Oggi è al 50%» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG