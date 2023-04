Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport del suo futuro, scacciando le voci che lo vedono accostato alla panchina dell’Inter

De Zerbi allontana le voci di mercato nel corso di una intervista a Sky Sport.

“Rimanere qua vorrebbe dire migliorare il mio inglese e la mia conoscenza della Premier. Fretta non ne ho, la scalata di carriera non è un mio obiettivo. Se è arrivata una chiamata dall’Italia per me? No“.

