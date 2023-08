Manca ormai quasi solo la firma per il passaggio di Robin Gosens all’Union Berlino, L’esterno arriva dall’Inter e tornerà in patria

Fumata bianca ormai in arrivo per Robin Gosens all’Union Berlino, dopo che il tedesco ha detto sì alla destinazione: per lui sarà un ritorno in patria. La cessione del tedesco ha permesso all’Inter di fiondarsi su Carlos Augusto.

Come riporta SportBILD, il debutto dell’esterno col suo nuovo club avverrà già alla prima giornata di Bundesliga contro il Mainz.

L'articolo Gosens Union Berlino, ecco quando è previsto il debutto per l'ex Inter proviene da Inter News 24.

