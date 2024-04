L’allenatore del Lecce Luca Gotti sostiene che l’azione che ha portato alla rete di Leao andava fermata anzitempo.

Luca Gotti non dispera nonostante il 3-0 con cui la sua squadra ha perso 3-0 col Milan; ecco le sue parole in conferenza stampa. “Mi tengo lo spirito. È stato quello di una squadra che ha provato a far male al Milan e a gestire il pallone. Con movimenti raffinati. In inferiorità sta ordinata, soffre insieme e non rinuncia di provare ad attaccare. Questo spirito è la cosa più importante. Gli scontri diretti possono essere decisi da episodi, possono andar male, ma se c’è continuità di spirito le prossime vanno viste con ottimismo”.

Gli episodi arbitrali

“Cercherò di stare fuori da questi discorsi. Voglio analizzare di più la partita. Il primo degli episodi avviene con il Milan già avanti 2-0 sul finire del primo tempo. La squadra è scesa in campo cercando di dare fastidio, di prendersi spazi concessi e facendo pressione. Non siamo riusciti a sfruttare quegli episodi nel primo tempo. Vanno in vantaggio subito e raddoppiano presto. Questo ha indirizzato la partita. Poi l’episodio si può discutere, ma sono già 2-0. Giusto o sbagliato, ci sono quelli che hanno le verità, la cosa che mi dà fastidio è che in diretta io vedo che Almqvist prende una ginocchiata. Io la vedo e sono lontano. L’azione non viene fermata e mi dà fastidio”.

La decisione di schierare Dorgu come ala destra

“Un po’ di anni fa ho allenato Santon, a cui io facevo fare terzino e ala sia a destra che a sinistra. Aveva caratteristiche che si adattavano con facilità. Ho cercato nella mia testa di vedere una possibilità così. Oggi il cliente a cui ho affidato la partita di questo giovane ragazzo è tra i peggiori in Serie A, fortissimo. Non mi è dispiaciuto e ha dato segnali positivi. Col Milan, a San Siro, come siamo messi noi, si trovano risposte”.

