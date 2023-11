Mattia Graffiedi, ex attaccante del Milan, ha caricato Luka Jovic in vista della gara di domani sera tra Milan e Fiorentina: le parole

Ospite a Radio Sportiva, Mattia Graffiedi, ex Milan, ha dichiarato:

«Pioli ha un’altra tegola con Okafor che non ci voleva proprio, visto il periodo così così dei rossoneri. Sono convinto, tuttavia, che il mister troverà il modo di mettere in difficoltà la Fiorentina e anche di strapparle i tre punti. Jovic? Una grande responsabilità, ma anche un’opportunità visto che per ora non ha convinto nessuno a Milano».

