Dopo l’esonero un po’ a sorpresa di Thomas Tuchel il Chelsea non ha perso tempo, ovviamente, per cercare il nuovo allenatore. Il primo nome della lista è Graham Potter tuttora tecnico del Brighton: l’accordo dovrebbe essere vicino perché i londinesi dovrebbero pagare al suo attuale club 16 milioni per liberarlo. Potter ha salvato il Brighton dalla retrocessione nelle ultime 3 stagioni, la scorsa chiusa al nono posto; ora il suo club è partito a razzo e si trova addirittura quarto in classifica.

Sky Sport ha fatto un dipinto del possibile nuovo tecnico del Chelsea ricordando che la sua carriera da allenatore è partita dall’Osterlund in Svezia, club che sotto la sua guida è passato dalla quarta divisione addirittura all’Europa League. È un allenatore che predilige l’uso del 3-4-2-1, il suo Brighton brilla per il pressing offensivo messo in atto al Chelsea potrebbe ritrovare Marc Cucurella.

