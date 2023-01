Mattia Grassani, avvocato, ha parlato della penalizzazione di ben 15 punti in classifica inflitta alla Juventus pochi giorni fa

Mattia Grassani, avvocato, ha parlato in onda su Rai Gr Parlamento della penalizzazione di ben 15 punti in classifica inflitta alla Juventus.

PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI – «Questa è una sanzione monstre, quasi raddoppiata rispetto alle richieste dell’accusa. Presuppone una grave colpevolezza, figlia dell’acquisizione delle 14 mila cartelle trasmesse dalla procura di Torino alla procura federale. Se non ci fossero state nuove attività d’indagine, non sarebbe stato riaperto il processo. Rispetto alla scorsa primavera diciamo che mancava il limite di velocità, il primo giudizio di maggio è stato soppiantato alla luce delle intercettazioni telefoniche, del famoso libro nero intitolato a FP, cioè del ‘sistema’ e della ‘cupola’ che secondo la Corte ha scientemente alterato il bilancio indipendentemente dal valore dei giocatori.

Quindici punti di penalizzazione non se li aspettava nessuno, solamente nel 2006 a Calciopoli furono erogate penalizzazioni più afflittive di questa. Ma non è detto sia l’unica sanzione. La procura ha un altro fascicolo pendente sulla manovra stipendi che avrebbe consentito alla Juve di risparmiare oltre 90 milioni di euro. Questo resta il filone più delicato. Anche da questo procedimento potrebbero derivare punti di penalizzazione. Se le sanzioni hanno portato a penalizzazioni e se le proporzioni hanno un valore, la seconda eventuale sanzione potrebbe non essere da meno».

L’articolo Grassani: «Quella inflitta alla Juve è una sanzione monstre, quasi raddoppiata rispetto alle richieste dell’accusa» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG