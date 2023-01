Il Torino ha comunicato gli aggiornamenti sugli infortuni della rosa attraverso una nota ufficiale sul proprio sito web

COMUNICATO – Allenamento tecnico alternato con la parte atletica per i granata, che in mattinata al Filadelfia hanno ripreso la preparazione in vista della trasferta di sabato prossimo ad Empoli. Aina è tornato in gruppo. Lavoro differenziato per Pellegri e Schuurs, mentre Lukic ha proseguito con il programma di recupero. Djidji è stato sottoposto ad un intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata sabato sera dopo uno scontro di gioco nella partita contro la Fiorentina. L’operazione è stata eseguita dal Professor Libero Tubino e dalla sua equipe, presso l’ospedale civile di Chivasso, alla presenza dello staff medico del Torino.

L’articolo Torino: intervento al naso per Djidji, Ola Aina è tornato in gruppo proviene da Calcio News 24.

