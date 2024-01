Gravina difende arbitri e VAR: «Grazie alle loro qualità gli errori sono diminuiti». Le parole del presidente FIGC

Gravina in conferenza stampa ha difeso a spada tratta la classe arbitrale italiana e l’operato del VAR nonostante gli episodi arbitrali che più volte sono finiti nel mirino dei tifosi della Juventus. Queste le parole del presidente della FIGC.

GRAVINA – «Abbiamo avuto 206 partite togliendo l’ultima giornata di campionato, ci sono stati 1076 check da VAR e sono stati rivelati 91 errori, 82 corretti e 9 no. Se non ci fosse stato il VAR avremmo avuto l’8,49% di errore. Rispetto all’anno scorso c’è contrazione una di errori grazie alla grande qualità dei nostri arbitri, VAR e AVAR. Questa qualità è dimostrata dal fatto che sono i più utilizzati nelle competizioni internazionali: abbiamo il coordinatore degli arbitri a livello FIFA, UEFA e CONCACAF che sono italiani e diverse federazioni ci chiamano per avere gli arbitri per le partite più importanti. Noi non riusciamo a comprendere la qualità dei nostri arbitri…».

