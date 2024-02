Gabriele Gravina ha parlato del possibile cambio di format della serie A e della visita in Figc di Juventus, Milan e Inter

A Radio Anch’io lo Sport, Gabriele Gravina ha parlato del possibile cambio di format della Serie A.

PAROLE – «Ho ricevuto con grande piacere Milan, Juventus, Inter e Roma. Sono venute da me e le ho ricevute con grande piacere perché la federazione è la casa di tutti. È un tema importante che si offre alla nostra valutazione: l’intasamento di date e calendari. Prima o poi si arriverà comunque a rivedere il format anche in Serie A. La Germania lo ha già fatto, la Francia l’anno prossimo andrà a 36 tra prima e seconda divisione. Mi auguro che avvenga in autodeterminazione e autonomia delle singole componenti. Ma in questo momento voglio concentrarmi per trovare un accordo sulle riforme economico-finanziarie»

