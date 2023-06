Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato così della possibile esclusione della Juve dalle coppe europee da parte dell’UEFA

Juventus esclusa dall’UEFA dalle coppe europee? Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato tramite sportface di questa ipotesi.

PAROLE – «Io faccio il vice-presidente della Uefa come sono presidente della Figc. Credo molto nell’autonomia della giustizia. Non conosco assolutamente nulla, non spetta a me, è un tema che non mi affascina, mi affascina l’idea che finalmente in Italia abbiamo acquisito un momento di serenità per non andare ad intaccare non solo il campionato scorso ma soprattutto i prossimi campionati. Abbiamo chiuso, adesso rimbocchiamoci le maniche, stabiliamo delle regole ferree per tutti ed andiamo avanti».

L’articolo Gravina: «Juve fuori dalle coppe? Credo nella giustizia» proviene da Inter News 24.

