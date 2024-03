Graziani attacca: «Eliminazione Inter? Abbiamo assistito alla giornata dei gufi». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Ciccio Graziani, ex attaccante, è tornato a parlare dell’eliminazione dell’Inter in Champions.

Le sue dichiarazioni a Radio Sportiva: «Ho assistito dopo l’eliminazione delle italiane, soprattutto di Napoli e Inter, alla giornata dei gufi. Io capisco il campanilismo, ma in Italia non in Europa. Lì bisogna tifare le nostre squadre».

L’articolo Graziani attacca: «Eliminazione Inter? Abbiamo assistito alla giornata dei gufi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG