Graziani: «Il Milan ha l’obbligo di entrare tra le prime quattro». Le dichiarazioni dell’ex attaccante a Radio Sportiva

Ciccio Graziani parla così della corsa alla zona Champions League del Milan. Le sue dichiarazioni a Tutti Convocati.

«Certe società, come il Milan, hanno l’obbligo di entrare tra le prime quattro. Mettere i titolari a partita in corso quando c’è nervosismo poi diventa complicato anche per loro. In estate il Milan invece di rinforzarsi si è indebolita. In questo momento Pioli deve partire con i titolari, poi dopo inserisci le alternative.»

