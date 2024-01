Ciccio Graziani ha parlato del momento della Juventus in campionato dopi lo stop con l’Empoli. Le dichiarazioni

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del momento in casa Juve.

LE PAROLE – «La Juve una volta uscito Milik è andata un po’ in difficoltà, un po’ perchè loro palleggiavano e fraseggiavano bene anche in fase diefensiva e da solo Vlahovic non poteva andare ad aggredire. Dalla Juventus tutti si aspettavano qualcosa di diverso, ma penso che il ragionamento della squadra e di Allegri sia stato questo: non la vinco oggi ma non la voglio perdere».

