L’ex attaccante ed allenatore, Ciccio Graziani, si è espresso così in vista del match di stasera tra Napoli ed Inter in Serie A

Intervenuto dagli studi Mediaset, Ciccio Graziani ha voluto dire la sua in vista del match di stasera tra il Napoli di Mazzarri e l’Inter di Inzaghi.

LE PAROLE – «Partita importante per entrambe, è un’ovvietà però nessuna delle due si può permettere di perdere. Per l’Inter anche per un discorso psicologico, se il Napoli perdesse resterebbe lontanissima dalla prima posizione. E la prossima partita è contro la Juventus. Col Benfica l’Inter ha avuto ottimi segnali per la rimonta, qualche segnale negativo per come è andata sotto di 3 gol. Una squadra disorientata visti i tanti cambi, si evince comunque che l’Inter non vuole perdere, il concetto di autostima è presente nello spogliatoio dell’Inter. Si può sbagliare ma c’è sempre tanta voglia di fare bene, nelle difficoltà sanno reagire bene. Mazzarri e Inzaghi hanno sempre giocato 3-5-2, nel concetto di calcio sono simili. A livello di personalità, carattere ed esperienza sono diversi anche se anche Inzaghi si sta facendo una bella corazza».

