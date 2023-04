Francesco Graziani parla dell’Inter e del granitico Simone Inzaghi, che sul modulo da schierare non rinuncia al 3-5-2

Su sportmediaset, Francesco Graziani critica Simone Inzaghi per la testardaggine con cui il tecnico nerazzurro non rinuncia al modulo di gioco:

INTER E INZAGHI– «Io sono dell’idea che in Serie A si può variare modulo senza avere ripercussioni preoccupanti. In Serie A c’è una qualità di calciatori molto alta e in più ci sono anche giocatori più duttili che possono ricoprire più posizioni. Da tre a quattro non cambia molto, anzi forse con un uomo in più rafforzi la difesa. Però ci sono allenatori che non cambiano idea di gioco neanche se gli punti una pistola alla tempia e Inzaghi è uno di questi».

L’articolo Graziani: «Inzaghi non cambia idea di gioco per nessun motivo» proviene da Inter News 24.

