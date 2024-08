L’ex attaccante Ciccio Graziani non risparmia critiche ai rossoneri.

L’ex calciatore e allenatore italiano, Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva ha condiviso le sue riflessioni riguardo il Milan in generale ed alcuni giocatori rossoneri in particolare.

Il reparto offensivo

Ciccio Graziani ha espresso un giudizio complessivamente positivo su Álvaro Morata, sottolineando come l’attaccante non sia forse la macchina da goal che molti spererebbero, aspettandosi forse un bottino di 25 reti a stagione, ma resta un giocatore capace di garantire comunque una dozzina di gol, portando al contempo grande beneficio al gioco di squadra con il suo impegno e sacrificio. Un discorso ben diverso viene aperto per Luka Jovic, per il quale Graziani non nasconde un certo scetticismo in merito alla sua efficacia come titolare: la sua prestazione viene descritta come decisamente più adeguata quando viene da subentrare piuttosto che quando gioca dall’inizio.

Theo Hernandez e Alvaro Morata

La lacuna

Un altro punto sollevato da Graziani riguarda la posizione dell’esterno di sinistra, rivelando una lacuna nel Milan, soprattutto in assenza di un degno sostituto di Theo Hernández. Questo ha portato a situazioni in cui giocatori non naturalmente adatti a quel ruolo sono stati adattati, una soluzione lungi dall’essere ottimale.

Sul centravanti inglese

L’interesse poi si sposta su Tammy Abraham, per il quale Graziani prevede un potenziale di successo significativo nel Milan: “è quella scheggia impazzita che potrebbe diventare un giocatore importante. L’ho sempre visto sotto un’ottica: sbaglia sempre molti gol ma sulla traiettoria della palla c’è sempre. Se trova l’annata giusta può fare dai 12 ai 15 gol e sarebbe una gran cosa“.

