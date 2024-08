Il giornalista Fabrizio Ponciroli sottolinea come i cattivi risultati dei rossoneri non possano essere tuta colpa del nuovo allenatore.

Le recenti dichiarazioni di Fabrizio Ponciroli su TMW Radio, offrono uno spunto di riflessione sulle dinamiche interne al Milan e sulle aspettative legate alla nuova Champions League.

Sul tecnico rossonero

“Non è bello che un allenatore debba assumersi tutte le responsabilità dopo sole due giornate. Capisco che debba proteggere i giocatori, ma poteva aggrapparsi a qualsiasi alibi dopo sole due giornate. Non è bello anche che un giocatore dica in diretta tv che stava cercando di capire cosa fare in campo. Un conto è dirmelo in privato, un conto è dirlo in diretta tv. Non ho nulla contro Musah, però è un’uscita grave”.

Yunus Musah

Il nuovo format della Champions League

“È una formula interessante, mi dà la sensazione che possano cambiare tante cose e godiamocela. Credo che con una formula del genere sia molto difficile fare previsioni, bisognerà vedere il calendario e capire quando affronterai le avversarie. Sulla carta le sfide che attendono l’Inter non mi sembrano complicate, forse perché la reputo la squadra più da Champions. Credo possa arrivare tra le prime otto, il Milan sembra avere il cammino più semplice ma deve riprendere il filo del discorso con la Champions e ci vorrà tempo. Deve credere in sé stesso il Milan e ritrovare il DNA europeo, il vero Milan avrebbe affrontato queste avversarie senza problemi”.

