Il telecronista Fabio Caressa si è scagliato contro lo spartito tattico adottato dall’allenatore rossonero nelle prime due gare ufficiali della stagione.

Fabio Caressa recentemente ha condiviso le sue riflessioni sul Milan di Paulo Fonseca, con particolare attenzione al nuovo difensore Pavlovic, durante un’intervento sul suo canale YouTube.

La critica tecnica

Il telecronista non si è trattenuto dal puntare il dito contro l’approccio tattico adottato dalla squadra, segnalando una strategia potenzialmente rischiosa. Il punto critico sollevato riguarda la posizione estremamente avanzata dei terzini e la scelta di difendere con soli due giocatori nel cuore della difesa. Tale impostazione lascerebbe intravedere fragilità e vulnerabilità nel reparto arretrato, esponendo il Milan a rischi in fase difensiva.

Strahinja Pavlovic

L’importanza di Pavlovic e Tomori

Nonostante le scelte tattiche discutibili, Caressa riconosce un punto di forza significativo nella rosa del Milan: l’arrivo di Pavlovic. Il difensore viene descritto come un elemento di notevole valore, capace di fare la differenza. La sua presenza, insieme a quella di un altro rapido difensore come Tomori, ha rappresentato per Caressa un vero e proprio salvagente per la formazione rossonera, permettendo di limitare i danni e di mantenere una certa solidità nonostante le scelte audaci dal punto di vista tattico.

Un appello alla flessibilità tattica

Il consiglio di Caressa al Milan e al suo allenatore Fonseca è chiaro: adeguarsi meglio alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Sottolinea l’importanza di una gestione più equilibrata tra fase offensiva e difensiva, promuovendo l’idea che saper difendere non debba essere considerato un tabù nel calcio moderno. Caressa richiama l’esempio di Thiago Motta con il Bologna, un allenatore in grado di conciliare un calcio propositivo con una solida efficacia difensiva.

