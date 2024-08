Il regista alla fine ha finito per restare in rossonero nonostante le tante voci di mercato: un suo eventuale reinserimento potrebbe non essere semplice.

Il centrocampo del Milan e la situazione di Ismaël Bennacer al termine dell’estate calciomercatoria diventano il centro di attenzioni e speculazioni. Dopo un’estate di negoziati e supposizioni sul suo futuro, il giocatore algerino rimane, per il momento, un componente della rosa rossonera, nonostante l’interesse mostrato da diversi club europei e non solo. La situazione, però, è ancora in evoluzione.

I tentativi di cessione

Durante gli ultimi giorni di mercato, ma non solo, il Milan si è attivato per trovare una nuova destinazione per Ismaël Bennacer. L’intento era chiaro: fare spazio a nuovi innesti nel cuore del gioco, con la figura di Adrien Rabiot che emergeva come principale candidato a rafforzare il centrocampo rossonero. Tra le pretendenti all’algerino spiccava l’Olympique Marsiglia, dove l’allenatore Roberto De Zerbi aveva dato il suo benestare all’arrivo del centrocampista. Tuttavia, dedicarsi a questo trasferimento avrebbe significato per il club francese realizzare alcune cessioni, tra cui quella di Jordan Veretout, operazione che non si è concretizzata. Anche l’Atletico Madrid ha mostrato un’interesse concreto per Bennacer, ma non è riuscito a finalizzare l’affare.

Roberto De Zerbi

L’ultima ipotesi

Questo scenario ha lasciato aperta la possibilità di un trasferimento nella Saudi Pro League, opzione considerata meno probabile adesso rispetto a tempo fa, ma che resta una via potenzialmente percorribile fino alla chiusura del mercato in Arabia Saudita. C’è tempo fino a lunedì, dopodomani, stando a quel che riporta la Gazzetta dello Sport.

Il presente e il futuro al Milan

Al di là delle speculazioni di mercato e degli affari non concretizzatisi, Bennacer rimane un giocatore del Milan, sebbene attualmente assente dalla squadra per un episodio di gastroenterite che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti. Questo dettaglio, insieme alla sua temporanea esclusione dai convocati per la partita contro la Lazio, solleva interrogativi su come verrà gestita la sua situazione nel breve periodo. Paulo Fonseca e la dirigenza milanista si trovano ora di fronte alla sfida di reintegrare il giocatore nella dinamica di squadra, considerando che un Bennacer in forma sia dal punto di vista fisico che emotivo potrebbe rappresentare un’importante risorsa per il prosieguo della stagione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG