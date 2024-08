L’attaccante esterno belga ha lasciato il club rossonero negli ultimi giorni di mercato.

Il mondo del calcio si è animato negli ultimi giorni di calciomercato con movimenti che hanno catturato l’attenzione dei media e dei tifosi. Fra i trasferimenti più commentati figura quello di Alexis Saelemaekers, che ha detto addio al Milan per indossare la maglia giallorossa della Roma.

Il nuovo inizio

L’ala destra belga classe nel 1999, ha avviato una nuova fase della sua carriera trasferendosi alla Roma nell’ultimo giorno del calciomercato estivo del 2024. La sua transizione è avvenuta nell’ambito di uno scambio che ha visto Tammy Abraham fare il percorso inverso, approdando al Milan. Il trasferimento di Saelemaekers è a titolo di prestito secco fino al termine della stagione 2024-2025.

Alexis Saelemaekers

I motivi della scelta

La decisione di unirsi alla compagine capitolina non è stata presa alla leggera. Saelemaekers, come ammesso al canale YouTube del club capitolino, ha espresso gratitudine verso i Friedkin, la proprietà del club, per averlo voluto fortemente alla Roma. Altrettanto significativo è stato il ruolo dell’allenatore e la passione osservata nei tifosi, elementi che hanno fatto pendere la bilancia a favore dei giallorossi. Un aspetto interessante del suo passaggio alla Roma è stato il dialogo con Daniele De Rossi che gli ha trasmesso la volontà di vincere e di puntare in alto.

L’esperienza in rossonero

Infine il giocatore ha ripercorso brevemente i suoi anni al Milan: “Quando sono arrivato al Milan era ancora giovane, non avevo scoperto il calcio vero in Europa, nelle grandi squadre. Giocare ogni giorno con giocatori come Giorud, Ibrahimovic, ti insegna tanto. Poi lo scudetto, la semifinale di Champions League: è stato importante per la mia carriera”.

L’ammissione

“Perché la Roma Il mister, la tifoseria e il club. Mi ha aiutato anche Florenzi, parlando bene della città“.

