Nelle ultime frenetiche ore del calciomercato estivo, il Milan non ha perso tempo cercando di rafforzare il proprio centrocampo. Tra le varie mosse in considerazione, il nome di Adrien Rabiot, calciatore francese classe 1995, è emerso con prepotenza nelle discussioni di mercato.

La trattativa

Il Milan, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto mediano, aveva tentato un approccio last minute per assicurarsi le sue prestazioni. Tuttavia, la società rossonera si è trovata di fronte a delle difficoltà economiche nell’incontrare le richieste dell’entourage del giocatore francese. Il punto di stallo ha riguardato principalmente l’ingaggio proposto, che si aggirava attorno ai 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra inferiore a quanto richiesto da Rabiot. I rossoneri, tra l’altro, avrebbero potuto formulare l’offerta solo dopo la cessione di altri elementi della squadra.

Adrien Rabiot

Affare ancora possibile?

Nel frattempo la sessione estiva si è conclusa ma Rabiot, essendo svincolato, può essere tesserato anche dopo il gong del mercato. La possibilità di attendere e scegliere con calma la prossima destinazione gli concede un margine di manovra notevole. L’affare per il Milan è ancora possibile, come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Però per poter procedere con una proposta concreta e allo stesso tempo sostenibile, è emersa la necessità di fare spazio in rosa, sia dal punto di vista numerico che economico: uno tra Ismaël Bennacer e Luka Jović deve essere ceduto. In Arabia Saudita il mercato è ancora aperto.

