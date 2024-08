La UEFA ha diramato il calendario ufficiale delle gare della massima competizione europea per club.

È stato reso noto poco fa il calendario delle gare del girone della Champions League; andiamo a vedere nel dettaglio l’ordine delle partite del Milan.

Un inizio entusiasmante

I tifosi rossoneri si preparano a vivere momenti di grande emozione sin dall’inizio della competizione, con il Milan che apre le danze ospitando il Liverpool al San Siro il 17 settembre. Questa partita non è solo l’apertura del cammino in Champions League ma si colloca strategicamente poco prima di un’altra ardente battaglia, il derby contro l’Inter. Una duplice sfida che metterà subito alla prova la resistenza e la strategia dei rossoneri.

Mohamed Salah

Viaggio attraverso l’Europa

Dopo il vibrante esordio casalingo, il percorso europeo del Milan continua con una trasferta contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen l’1 ottobre. Seguiranno la sfida casalinga contro il Club Brugge il 22 ottobre e il viaggio a Madrid per affrontare il Real il 5 novembre.

La maratona continua

Nelle giornate successive, il Milan si troverà a viaggiare ancora, questa volta per affrontare lo Slovan Bratislava il 26 novembre, seguito dall’importantissimo ritorno a casa per giocare contro la Stella Rossa il 11 dicembre, un appuntamento certamente sentito dai tifosi. Le festività natalizie saranno segnate da ulteriori sfide, con la squadra che ospita il Girona il 22 gennaio 2025 e poi vola a Zagabria per il confronto con la Dinamo il 29 gennaio, chiudendo così una fase del torneo ricca di impegni.

Il calendario completo

1ª GIORNATA (martedì 17 settembre 2024, ore 21.00): Milan-Liverpool

2ª GIORNATA (martedì 1 ottobre 2024, ore 21.00): Bayer Leverkusen-Milan

3ª GIORNATA (martedì 22 ottobre 2024, ore 18.45): Milan-Club Brugge

4ª GIORNATA (martedì 5 novembre 2024, ore 21.00): Real Madrid-Milan

5ª GIORNATA (martedì 26 novembre 2024, ore 18.45): Slovan Bratislava-Milan

6ª GIORNATA (mercoledì 11 dicembre 2024, ore 21.00): Milan-Stella Rossa

7ª GIORNATA (mercoledì 22 gennaio 2025, ore 21.00): Milan-Girona

8ª GIORNATA (mercoledì 29 gennaio 2025, ore 21.00): Dinamo Zagabria-Milan

