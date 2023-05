Ciccio Graziani ha parlato a margine della presentazione della 22esima edizione di “Banca Generali – Un campione per amico”

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, ha parlato del momento che stanno vivendo i giallorossi in campionato e in Europa League.

PAROLE – «Vorrei tenere il Mourinho allenatore, che sa gestire e che ha le sue idee di calcio. Non mi piace il Mourinho che attacca la società, che risponde a gente che non meriterebbe neanche risposta, che parla troppo. Che accusa e si toglie dalla sue responsabilità. Credo che anche quest’anno abbia fatto un ottimo lavoro, negli ultimi tempi le situazione è peggiorata. Ricordiamoci che fino a poche settimane fa la Roma era terza».

