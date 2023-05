Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Milan Tv in vista della semifinale di andata di Champions di domani sera

ATMOSFERA – «Mi aspetto un atmosfera pazzesca a San Siro per una semifinale di Champions League. C’è tanta pressione perché è una partita importantissima e soprattutto di un livello più alto».

SEMIFINALE – «Per me una semifinale di Champions League si gioca al 110% e ovviamente bisogna dare tutto sul campo. La cosa più importante è dare tutto con il cuore, giocare con il cuore e non avere mai rimpianti».

GOL – «Ho fatto tre gol in tre partite di campionato e per me è sempre un emozione speciale fare gol nel derby. Soprattutto nella Champions, penso che vogliamo fare tutti una buona partita e sono molto concentrato su quello che dobbiamo fare di squadra. Spero di girarmi, visto che è da un po’ di tempo che non faccio gol a San Siro».

SCUDETTO – «Non potevo sperare di meglio che vincere lo scudetto al primo anno e arrivare in semifinale di Champions al secondo anno»

