La Juventus spinge per Grimaldo del Benfica: i bianconeri pronti ad anticipare il colpo per sbaragliare la concorrenza Le ultimissime

Stando alle ultime de La Gazzetta dello Sport, Alex Grimaldo è sempre un nome da tenere caldo per le prossime sessioni di mercato della Juventus.

Il piano dei bianconeri è quello di anticipare a gennaio l’arrivo dell’esterno in scadenza con il Benfica, che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso visto il contratto in scadenza nel 2023. Mossa che la Juventus intende attuare per difendersi dagli attacchi rivali.

