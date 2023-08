Il consiglio di Fabio Grosso a Gigi Buffon per il futuro: «Recupera le energie e poi vai in panchina come allenatore»

Dopo la notizia dell’addio di Buffon al calcio giocato, molti suoi ex compagni hanno voluto dargli un saluto o un consiglio per il futuro. Tra questi c’è anche Fabio Grosso: il suo ex compagno, sia in Azzurro che alla Juve, lo ha voluto così consigliare. Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

«Caro Gigi, sei stato il più forte di sempre, adesso ti consiglio di fare l’allenatore: ma prima devi recuperare tutte le energie perchè per farlo ne servono veramente tante»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG