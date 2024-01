Guardalà: «Alcaraz Juve? Operazione importante per un giovane. E Allegri…». Le dichiarazioni sul colpo di mercato

Guardalà ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto su Alcaraz, colpo di mercato che la Juve sta definendo in queste ore.

GUARDALA’ – «Prestito oneroso, intorno ai 5 milioni, poi riscatto molto alto. Nel complesso l’operazione può superare i 52 milioni per un talento di 21 anni che fino a ieri giocava in Championship e che l’anno scorso in Premer aveva fatto vedere tante cose buone. Nel 4-3-3 al Southampton gioca in tutti i ruoli, mentre nel 3-5-2 si limiterebbe a essere centrocampista o seconda punta. E’ un’operazione importante per un giovane di prospettiva. Vedremo come Allegri lo inserirà…».

Chi è Alcaraz: alla scoperta dell’ultimo colpo di mercato della Juve

